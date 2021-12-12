Соединенные Штаты и Франция направили одни из своих лучших самолетов-разведчиков в Черноморский регион, поскольку Запад по-прежнему считает, что «Россия наращивает силы для возможного вторжения в Украину в ближайшие недели или месяцы». Об этом пишет в Forbes военный обозреватель Дэвид Экс. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Раздельное развертывание в Черноморском регионе разведывательных самолетов RC-135 ВВС США, армии США Artemis и самолетов ВВС Франции Mirage 2000 подчеркивает серьезность ситуации вокруг Украины. По мере того как все больше российских войск и танков скапливаются у границ Украины, все больше самолетов НАТО заполоняют Черное море, чтобы следить за действиями “русского медведя”.

НАТО регулярно отправляет самолеты-разведчики в миссии вдоль границ России. Но по данным Федерального агентства воздушного транспорта России, воздушные операции альянса над Черным морем сейчас усилились.

«Повышенная интенсивность полетов самолетов НАТО у границ Российской Федерации… создает риск опасных инцидентов в отношении гражданских самолетов», – заявили представители агентства.

ВВС США RC-135V / W – четырехмоторные «тяжелые» самолеты со сложными электронными приемниками для обнаружения радаров противника – частые гости на Черном море. Истребители «Сухого» из Южного военного округа России вылетели на встречу с RC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем 3 декабря и снова пять дней спустя.

В те же даты истребители Су-27 и Су-30 также преследовали «Артемиду» армии США – прототип двухдвигательного реактивного самолета с подвесным радаром, который может отслеживать наземную технику. Армия расширяет свой парк самолетов для наблюдения за землей этими новыми самолетами, а также недавно снятыми с вооружения Sentinels Королевских ВВС Великобритании.

Стоит отметить, что увеличение кол-ва миссий НАТО рядом с российскими границами уже комментировала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

Новые и подержанные самолеты могут помочь армии США компенсировать любые пробелы в зоне покрытия, поскольку ВВС США неуклонно сокращают свой собственный парк стареющих самолетов наземного наблюдения E-8.

Пентагон, похоже, координирует полеты RC-135 и Artemis. В этом есть смысл. RC-135 лучше всего подходит для обнаружения вражеских сил по их электронному излучению. Artemis замечает их на радаре. Наложив данные с обоих самолетов, аналитики разведки могут составить исчерпывающую картину российских развертываний, включая танки и средства ПВО, которые их защищают.

Французские ВВС совершили 8 декабря собственный вылет самолета радиоэлектронной разведки над Черным морем, что привлекло внимание российских Су-27. Русские встретили Mirage 2000D и сопровождающий его истребитель Rafale, когда они заправлялись топливом с танкера A330 французских ВВС.

«После того как иностранные военные самолеты развернулись от государственной границы России, российские истребители благополучно вернулись на свой домашний аэродром», – заявили российские государственные СМИ.

На видео, снятом российскими пилотами, оказалась отображенной капсула под брюхом «Миража». Это система Analyseur Superhétérodyne Tactique (ASTAC). Набор электронных приемников, похожих на оборудование RC-135, но меньшее по размеру. Есть важное различие между RC-135 и Mirage с его капсулой ASTAC. RC-135 – большой, медлительный, невооруженный самолет. Mirage, напротив, является сверхзвуковым истребителем, который может нести ракеты класса «воздух-воздух» в дополнение к капсуле ASTAC.

Хотя RC-135, вероятно, лучший наблюдатель в мирное время, он слишком уязвим для развертывания вблизи средств ПВО противника во время войны. Однако «Мираж» способен пробиваться к вражеской территории и обратно. Если Россия проигнорирует предупреждения и вторгнется, Черное море может стать слишком опасным для полетов RC-135. Но полеты «Миражей» могут продолжаться, помогая НАТО отслеживать российскую армию в ее продвижении на запад.

Ранее издание discover24.ru опубликовало перевод статьи Forbes о причинах, по которым «российское вторжение на Украину» является маловероятным.