«Вашингтон обеспокоен тем, что российский лидер Владимир Путин готовится вторгнуться в Украину. Не делайте на это ставки. Путин не любит рисковать, а военная кампания на Украине повлечет за собой несколько серьезных рисков», – так анонсировал свою статью в Forbes ее автор Лорен Томпсон, один из ведущих аналитиков влиятельного Лексингтонского Института. Перевод основных положений публикации Forbes представлен изданием discover24.ru.

На прошлой неделе в СМИ появилось множество предупреждений о том, что российские вооруженные силы концентрируются у границы с Украиной с якобы намерением вторжения. Украина становится центром кампании Владимира Путина по оказанию давления, основная цель которого, похоже, состоит в том, чтобы отговорить Киев от вступления в НАТО – шага, который может расположить западные силы ближе к сердцу России.

Нет никаких сомнений в том, что значительно превосходящие вооруженные силы России способны захватить Украину, особенно регион к востоку от реки Днепр, где проживает много этнических русских.

Однако на сегодняшний день действия Москвы кажутся более рассчитанными на то, чтобы повлиять на поведение украинского правительства, чем на фактическую оккупацию страны. Вот пять причин, по которым вторжение маловероятно, по мнению Лорена Томпсона.

Предотвращение риска. Владимир Путин удерживал власть в течение двух десятилетий, противостоя Западу без риска больших конфликтов. Вторжение в почти 40-миллионную страну повлечет за собой неисчислимые неопределенности, которые в конечном итоге могут поставить под угрозу саму власть Путина. Такой риск был бы нехарактерным. Опасность «надорваться». Это то, о чем госсекретарь Колин Пауэлл предупреждал президента Буша перед вторжением США в Ирак. Вторжение в Украину потребует от России оккупации части или даже всей самой бедной и коррумпированной страны Европы. Поскольку Москва не предполагает геноцидного уничтожения всех нерусских, ей придется субсидировать неспокойную страну, требующую восстановления от последствий войны. Это бремя будет тянуться бесконечно, повлечет за собой большие затраты для российского государства при доходах, которые окажутся весьма скромными. «Гальванизация» НАТО. Если Россия вторгнется, народы западных держав будут вынуждены напрочь отказаться от веры в то, что «российская угроза» в Европе является плодом воспаленного воображения параноиков или военно-промышленного комплекса. Это также побудит лидеров в западных столицах увеличить военные расходы и активизировать приготовления к войне с Россией. Таким образом, попытка России не допустить Киев в НАТО может привести к тому, что альянс Запада мобилизуется и станет для Москвы гораздо более серьезной военной проблемой. Неизбежные санкции. НАТО вряд ли отправит войска для противодействия российскому вторжению в Украину, но его члены навяжут «мать всех режимов санкций» против Москвы. В Сенате США находится на рассмотрении закон о блокировании работы газопровода «Северный поток-2» из России в Германию. Президент Байден снял угрозу этих санкций в мае в качестве жеста доброй воли в адрес Москвы, но он будет вынужден пересмотреть это решение, если произойдет вторжение в Украину. Российская экономика сильно зависит от экспорта нефти и природного газа, который может быть серьезно ограничен в случае введения серьезных санкций. Внутренняя оппозиция. При Путине Россия вернулась к авторитаризму, но она все еще далека от тоталитарного режима своего сталинского прошлого. Путин должен беспокоиться о внутренней реакции на жертвы в украинской войне, и зная об этом, Киев (с помощью Запада) намерен постараться, чтобы максимизировать потери России при военной кампании. Текущая популярность Путина в его стране высока по западным стандартам, но заметно ниже по сравнению с предыдущим периодом его пребывания в должности. Любая затяжная война на Украине может вызвать такую же негативную реакцию внутри страны, что имела место в результате вторжения России в Афганистан в конце 1970-х годов, потому что русские не любят терять своих сыновей из-за непродуманных военных авантюр властей даже больше, чем американцы.

Учитывая все названные причины, «вторжение России в Украину» выглядит глупым и маловероятным. Также есть надежда, что президентам двух держав (Путину и Байдену) удастся найти компромисс на переговорах.