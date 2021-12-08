Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в последнее время увеличилось количество полётов боевой авиации и опасных маневров кораблей ВМС США и стран-членов НАТО. Захарова также добавила, что военная активность указанных стран “продолжает набирать обороты”.

“От попыток проверить на прочность систему охраны наших рубежей американские военные и их натовские союзники перешли к провокациям против гражданских самолетов, что ставит под угрозу безопасность воздушного пространства и человеческие жизни”, – написала Мария Захарова в публикации на своём одноименном канале в “Телеграм”.

Дипломат добавила, что сегодня, 8 декабря, посольство США в Москве получило ноту протеста от РФ. Нота представляет собой предупреждение о возможных последствиях необдуманных маневров военного флота и авиации зарубежных партнёров.

Также в представлении сотрудники МИД РФ перечислили некоторые из указанных случаев, которые “лишь по счастливой случайности” не завершились трагедией.

В частности, речь идёт о самолете-разведчике ВВС США CL-600, который 3 декабря выполнял опасный полёт над водами Черного моря, игнорируя запросы диспетчеров. В тот же день военная авиация РФ поднималась для сопровождения самолёта-разведчика США RC-135, пересекавшего акваторию Черного моря.

В конце сообщения Мария Захарова призывает США и страны-члены НАТО провести предметный диалог, который должен привести к определенным гарантиям безопасности и помочь найти пути для снижения международной напряженности.