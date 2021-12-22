Владимир Путин предупредил о «соответствующих военно-технических мерах» в ответ на угрозу расширения НАТО к границам России, на что официальные лица США пообещали начать дипломатические переговоры, чтобы уменьшить опасения по поводу конфликта вокруг Украины. Об этом сообщает Financial Times. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

На прошлой неделе Россия опубликовала проект предложений по безопасности, требуя, чтобы НАТО и США сократили свое присутствие в Восточной Европе, обязались никогда не принимать Украину в НАТО и исключить размещение там своих войск. Эти предложения фактически ограничивают развертывание военных сил НАТО пределом границ до 1997 года, когда альянс начал принимать в свой состав государства Восточной Европы. Требование России об уступках, неприемлемых для НАТО, заставило многих западных официальных лиц и экспертов опасаться, что это является предлогом для конфликта.

Путин сказал, что Кремль «серьезно обеспокоен» размещением войск НАТО у границ России и возможностью в скором будущем размещения на Украине гиперзвукового оружия, способного поразить Москву менее чем за 10 минут.

«Если наши западные коллеги продолжат эту явно агрессивную позицию, мы предпримем соответствующие военно-технические меры в ответ и жестко отреагируем на враждебные шаги. И я хочу подчеркнуть, что мы вправе делать то, что требуется для обеспечения безопасности и суверенитета России», – сказал Путин.

В США во вторник заявили, что готовятся к переговорам с Путиным по поводу проблем безопасности. Карен Донфрид, помощник госсекретаря США, заявила, что двусторонние переговоры начнутся в следующем месяце, несмотря на тревогу среди стран-членов ЕС и НАТО по поводу того, что многие из требований невыполнимы и ослабят западный военный альянс. Донфрид также сообщила, что США и ЕС проводят консультации по «конкретным пакетам санкций», но не назвала конкретных мер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США используют несколько дипломатических каналов и будут ждать, чтобы увидеть, «к чему приведут эти беседы». Он добавил: «Если в какой-то момент это приведет к еще одной встрече между президентами Байденом Путиным, я сообщу об этом, но планов сделать это сейчас нет».

Путин в своем заявлении не уточнил, что он имел в виду под «военно-техническими средствами» или конкретный контекст, в котором Россия будет их использовать. Но на прошлой неделе замминистра иностранных дел Сергей Рябков, отвечающий за переговоры по безопасности с США и НАТО, использовал ту же фразу, чтобы сказать, что Россия будет вынуждена развернуть в Европе запрещенные прежним договором ракеты, способные нести ядерный заряд, если Запад проигнорирует ее требования.