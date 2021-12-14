читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Учёные сообщили о достаточно простом способе, который позволяет снизить риск развития рассеянного склероза.

Согласно заявлению учёных, для того, чтобы снизить вероятность развития у человека данного заболевания, необходимо ежедневно находиться некоторое время на солнце. Доказать это удалось в ходе исследования.

В эксперименте приняли участие 332 человека, у которых был выявлен рассеянный склероз, а также 534 здоровых человека. Выяснилось, что если пребывать на солнце хотя бы полчаса-час в день, то можно снизить риск заболевания рассеянным склерозом на 52%.

Объясняется это тем, что свет Солнца положительно влияет на работу иммунитета и позволяет организму вырабатывать витамин D. В связи с этим специалисты рекомендуют людям чаще гулять на свежем воздухе в ясную погоду.

Ранее авторы издания Daily Express сообщили, что храп является одним из признаков деменции. Кроме того, было отмечено, что сонное апноэ может привести к развитию болезни Альцгеймера.

Вам может понравиться

Эксперты рассказали о пяти “здоровых” продуктах, в которых содержится много сахара

Эксперты рассказали о продуктах, которые многие считают «здоровыми», однако в действительности они могут навредить организму. Об этом сообщает Harper’s Bazaar. Так, первыми в списке стоят обезжиренные молочные продукты. Они могут
  • Анна
  • 11.12.2021
  • читать 1 минуту

Диетолог рассказала, почему не следует оставлять на следующий день новогодние салаты

Диетолог Елена Соломатина в беседе с изданием «Лента.ру» рассказала, что приготовленные на новогодний вечер салаты лучше не хранить долго. Обычно заправленные салаты могут храниться 12 часов, но только в том
  • Анна
  • 11.12.2021
  • читать 1 минуту

Терапевт Ранюшкин перечислил наиболее опасные позы для сна

Артем Ранюшкин, специалист в области медицины, в ходе разговора с журналистами URA.RU поведал о позах для сна, которые могут нанести вред организму. Согласно его словам, удобная поза не всегда является
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 декабря – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 14 декабря – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 декабря – пасмурно, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 декабря – облачно с прояснениями, до -5 °C | Королев: погода, 14 декабря – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 14 декабря – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 14 декабря – облачно с прояснениями, до 9 °C |