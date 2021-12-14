Учёные сообщили о достаточно простом способе, который позволяет снизить риск развития рассеянного склероза.

Согласно заявлению учёных, для того, чтобы снизить вероятность развития у человека данного заболевания, необходимо ежедневно находиться некоторое время на солнце. Доказать это удалось в ходе исследования.

В эксперименте приняли участие 332 человека, у которых был выявлен рассеянный склероз, а также 534 здоровых человека. Выяснилось, что если пребывать на солнце хотя бы полчаса-час в день, то можно снизить риск заболевания рассеянным склерозом на 52%.

Объясняется это тем, что свет Солнца положительно влияет на работу иммунитета и позволяет организму вырабатывать витамин D. В связи с этим специалисты рекомендуют людям чаще гулять на свежем воздухе в ясную погоду.

Ранее авторы издания Daily Express сообщили, что храп является одним из признаков деменции. Кроме того, было отмечено, что сонное апноэ может привести к развитию болезни Альцгеймера.