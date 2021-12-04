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В британском информагентстве Daily Express, сославшись на исследователей, отметили, что храп является одним из основных признаков того, что у человека развивается деменция.

Речь идет о сонном апноэ, при котором останавливается вентиляция легких, то есть человек перестает дышать на непродолжительный период времени, что приводит к нехватке кислорода в организме. Изучив медкарты пациентов за последние три десятка лет, специалисты определили, что данное явление способно привести к ухудшению когнитивных способностей человека и даже вызвать у него болезнь Альцгеймера.

По этой причине медики советуют тщательно следить за дыханием в ходе сна, так как благодаря своевременному лечению храпа можно значительно снизить вероятность появления слабоумия в пожилом возрасте. Для борьбы с этим заболеванием можно использовать СИНАП – специальная маска, налаживающая циркуляцию воздуха.

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