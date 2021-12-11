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Эксперты рассказали о продуктах, которые многие считают «здоровыми», однако в действительности они могут навредить организму. Об этом сообщает Harper’s Bazaar.

Так, первыми в списке стоят обезжиренные молочные продукты. Они могут быть вреднее своих аналогов из-за высокого содержания сахара. Добавляют в эти продукты сахар ради того, чтобы они сохраняли товарный вид.

Кроме того, много сахара содержится в граноле, мюслях, геркулесе с фруктами и другими добавками. В них зачастую добавляют цукаты, а также сироп и карамель, и прочие добавки.

Также авторы статьи не рекомендуют «быструю овсянку» – полуфабрикат, который достаточно залить кипятком или горячим молоком. Этот продукт совершенно не полезен и содержит лишь множество красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса и сахара.

Сухофрукты считаются спорным продуктом. В них, помимо полезных веществ, содержится также много сахара. Диетологи обычно рекомендуют ограничиться лишь горстью сухофруктов в день.

Также в статье отмечаются различные виды растительного молока – к примеру, овсяное, миндальное и так далее. В них содержится много добавок, в том числе и сахара, и их польза сомнительна. По словам диетологов, свой выбор стоит остановить на простом соевом молоке без добавок.

Ранее эксперты рассказали о продуктах, которые укрепляют иммунитет. В их число вошли льняные семена, грибы, тыквенные семечки, и ряд других продуктов.

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