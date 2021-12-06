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Эксперты канала Al Jazeera рассказали о продуктах, ослабляющих и укрепляющих работу человеческого иммунитета, помогая или, наоборот, мешая ему бороться с инфекциями.

Согласно словам медиков, следует чаще употреблять чечевицу, овес, грибы, пшеничные отрубы и семечки тыкв, так как они включают в себя железо и цинк, которые нужны для вырабатывания антител и нормального клеточного деления. Стоит также есть чеснок и лук, содержащих аллицин, повышающий продуцирование ферментов, оберегающих клетки от опасных радикалов.

Необходимо добавить в свой рацион льняные семена, включающие в себя пищевые волокна, оказывающие полезное воздействие на кишечную микрофлору, в которой обитают почти 80 процентов клеток иммунитета. При этом врачи не рекомендуют употреблять слишком большое количество соли, так как она вредит иммунной системе.

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