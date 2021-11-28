Асият Хачирова, специалист в области диетологии и кардиологии, отметила, что чай способен как принести пользу организму, так и нанести ему сильный ущерб.

Согласно ее словам, употребление большого количества крепкого чая может привести к увеличению давления и пульса. Нередко появляется чувство тревоги и желание двигаться, однако затем наступает сильная слабость, тошнота и депрессия. Часто в чай добавляют различные ягоды и растения, к примеру, на Кавказе этот напиток дополняют окопником, поражающем печень.

Диетолог сообщила, что в состав окопника входит алкалоид пирролизин, который токсичен для печени. По этой причине не следует добавлять его в чай. Данный напиток также не рекомендуется употреблять людям младше 5 лет и старше 60 лет из-за наличия в нем теина. Тем, у кого отсутствуют хронических болезни, он, наоборот, рекомендован к употреблению.