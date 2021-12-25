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Профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь высказалась насчёт эффективности масок в борьбе с распространением штамма COVID-19 омикрон. Её слова передаёт телеканал CNN.

Согласно заявлению специалиста, маски, сделанные из ткани, можно назвать лишь украшением. От распространения штамма омикрон они абсолютно не защищают. Вэнь указала, что эффективны от распространения вируса лишь хирургические маски, которые имеют три слоя. В США их можно приобрести почти во всех аптеках и даже в магазинах. Вэнь также отметила, что использовать маску из ткани можно, однако лишь её одну носить не следует.

Если же пребывать в месте, где народу слишком много, то следует применять маски и респираторы класса N95. Они защищают от попадания крохотных частиц в носоглотку ещё лучше.

Ранее эксперты рассказали о причинах высокой заразности омикрон-штамма коронавируса. Выяснилось, что из-за мутаций у него больше средств для связывания с человеческими клетками.

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