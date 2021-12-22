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Штамм «Омикрон» превосходит своих предшественников по большому количеству мутаций. Это дает ему возможность гораздо быстрее проникать в человеческий организм и цепляться за клетки, чем и объясняется повышенная заразность.

Канадские ученые, представляющие Университет Британской Колумбии, задействовали для изучения штамма технологию криоэлектронной микроскопии. Именно она позволила установить, что «Омикрон» имеет гораздо больше средств для связывания с человеческими клетками, чем его предшественники.

Кроме того, исследование показало повышенную устойчивость штамма к человеческим и моноклональным антителам. Из-за этого вирус может обходить иммунную систему и заражать даже вакцинированных людей.

По данным специалистов, «Омикрон» распространяется вдвое быстрее, чем остальные варианты вируса. Это подтверждается ситуаций в США. Совсем недавно были выявлены первые случаи заражения данным штаммом, однако сейчас на него приходится почти три четверти новых случаев заболевания.

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