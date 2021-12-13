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В Забайкальском крае скончались трое рабочих, являвшихся сотрудниками местного бронетанкового ремонтного предприятия. Они умерли после приема внутрь спиртосодержащего напитка.

Согласно словам представителей управления регионального СК России, данный инцидент случился в минувший четверг, 9 сентября. Рабочие употребили неизвестную жидкость, содержащую в себе спирт. Через день от отравления умер тридцатилетний мужчина, а 11 и 12 декабря скончались еще двое его коллег.

Отмечается, что все трое работали в БТРЗ, где в технических целях применяется спиртосодержащий раствор. По предварительным результатам именно ее выпили скончавшиеся рабочие. В настоящее время проводится доследственная проверка, в рамках которой планируется установить точные причины случившегося.

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