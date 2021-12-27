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Диетолог Светлана Фус в беседе с изданием РИА Новости сообщила о причинах, которые могут привести к нарушению обмена веществ.

Специалист отметила, что это может произойти из-за различных болезней, в том числе и наследственных. Однако чаще всего это происходит из-за того, что человек не соблюдает режим питания.

Так, наиболее часто нарушение обмена веществ происходит из-за того, что человек отказывается от завтрака, предпочитая обильный ужин, а также в целом нерегулярно питается и употребляет мало воды.

Диетолог советует добавить в рацион овощи и фрукты, а также злаковые. Кроме того, нужно пить много воды. От фастфуда и полуфабрикатов, сладостей и мучных изделий лучше отказаться. Также Фус советует есть 3-4 раза в день, но порции не должны быть большими.

Кроме того, влияние на метаболизм оказывают и неполноценный сон, а также состояние постоянного стресса.

Ранее специалист Дмитрий Евсеев сообщил, что чрезмерное употребление кофе может представлять опасность. Кофе, как он указал, приводит к сгущению крови и образованию тромбов.

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