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Дмитрий Евсеев, специалист в области гематологии, отметил, что ряд нездоровых пищевых привычек, к примеру, чрезмерное употребление спиртосодержащих напитков или кофе, приводят к сгущению крови и образованию тромбов.

Согласно его словам, столь негативные результаты появляются из-за плохо сбалансированного рациона, включающего в себя одни только жиры и углеводы. При злоупотреблении алкогольными напитками состояние больного значительно ухудшается. Он напомнил, что спирт становится причиной слипания тромбоцитов, поэтому в сутки можно выпивать не более ста грамм красного вина.

По мнению врача, кофе является одним из наиболее худших врагов крови, так как он тоже приводит к его сгущению. Следует также меньше употреблять молочные продукты и не курить, так как табак может вызвать атеросклероз. Кроме того, никотин приводит к сужению сосудов.

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