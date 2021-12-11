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Диетолог Елена Соломатина в беседе с изданием «Лента.ру» рассказала, что приготовленные на новогодний вечер салаты лучше не хранить долго.

Обычно заправленные салаты могут храниться 12 часов, но только в том случае, если они помещены в холодильник. Так что до утра они простоять вполне могут. Но довольно мало людей, которые встают после Нового года с самого утра – обычно только днём или даже вечером.

В этом случае оставленный салат может привести к неприятным последствиям, но это зависит от организма. Взрослый здоровый человек, возможно, обойдётся и без последствий, а пожилым людям или детям может и не повезти.

Чтобы сохранить салаты свежими как можно дольше, Соломатина рекомендует их ставить в холодильник, если семья намеревается погулять. Также она советует их не заправлять перед тем, как поставить на ночь в холодильник.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, как быстро и без вреда для здоровья похудеть к Новому году. Для этого стоит исключить сладкое и соль.

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