Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радио Sputnik рассказала, как можно быстро похудеть перед Новым годом.

Как отмечается, некоторые люди хотят похудеть к Новому году только с одной целью – влезть в нужное платье или костюм. Достичь такого результата без нанесения вреда здоровью можно, но стоит начать как можно раньше. Кроме того, как отметила Соломатина, чем больше весит человек в начале похудения, тем заметнее будет результат.

Желающим похудеть к праздникам людям диетолог советует исключить из рациона сладкое и солёное. Из-за сладостей накапливается жир, а солёное приводит к задерживанию влаги в организме и нарушениям обменных процессов.

Также в рацион следует добавить большое количество клетчатки – есть овощи нужно практически каждый приём пищи.

Ранее диетолог Майкл Мосли рассказал, что похудеть можно, если употреблять стакан воды перед приёмом пищи. Он отметил, что люди часто путают жажду и голод.