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Врач-эндокринолог «Инвитро-Юг», диетолог и кандидат медицинских наук Юлия Сорокина в беседе с РИА Новости дала советы, которые помогут избавиться от нескольких лишних килограмм до Нового года.

Диетолог указала, что нормальным считается снижение веса примерно 2-4 килограмма в месяц. Но если человек весит слишком много, то скорость его похудения, особенно в самом начале, может быть совершенно иной и заметно выше этой нормы.

За оставшееся до новогодних праздников время, как указала специалист, можно сбросить примерно 1,5-3,5 килограмма. Сорокина рекомендует установить распорядок дня и наладить ночной сон, а также установить, сколько раз в день требуется питаться, не забывая про завтрак. После этого уже можно менять рацион, добавив в него больше каш, мясных и рыбных блюд, овощей и фруктов, а также молочных продуктов. Ещё диетолог советует добавить немного орехов и оливкового масла.

Не стоит забывать и про физическую активность, которая играет первостепенную роль в похудении.

Ранее нутрициолог Евгения Дегтянникова назвала фрукты, от которых стоит отказаться во время похудения. В их число вошли бананы и виноград.

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