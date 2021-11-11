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Врач-диетолог из Великобритании Майкл Мосли рассказал, как именно вода может помочь желающим похудеть людям. Об этом рассказывает издание Daily Express.

Как заявляет Мосли, люди, которые заботятся о своём здоровье, или хотят сбросить лишний вес, перед каждым приёмом пищи должны выпивать один стакан воды. Врач отметил, что нередки случаи, когда люди воспринимают чувство жажды за голод и едят, вместо того, чтобы просто выпить воды.

Кроме того, во время исследования было подтверждено, что при одних и тех же условиях питания стакан воды перед едой помогает сбросить больше веса. Мосли также предостерёг людей от того, чтобы высчитывать сомнительные нормы в отношении того, сколько литров воды в день нужно пить. По его словам, одного стакана перед приёмом пищи будет вполне достаточно.

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