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Диетолог Натали Рицца рассказала о способе похудения при помощи яиц. Её слова передаёт издание Insider.

Как отмечается, яйца имеют высококачественный белок и множество полезных веществ и микроэлементов. Это, к примеру, витамины А, D, группы В, а также фолиевая кислота. Также в яйцах содержится полезных для детей и беременных холин. Употребление яиц даёт чувство насыщения.

Употребление яиц с утра помогает насытиться и снизить количество потребляемых калорий в конце дня. Объясняется это тем, что на переваривание яиц требуется больше времени. Кроме того, яйца содержат много белка, а это приводит к ускорению метаболизма и сжиганию калорий после употребления пищи. За счёт этого можно сбросить вес.

Также содержащийся в яйцах белок полезен для здоровья мышц.

Ранее специалисты из Китая сообщили, что употребление яиц не приводит к повышению холестерина. Как было отмечено, только 30% холестерина поступает вместе с пищей.

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