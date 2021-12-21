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По мнению Динара Идрисова и ряда экспертов, факты, обозначенные журналистами в расследовании по делу Захватовых, должны быть изучены с точки зрения правового законодательства.

Правозащитник уверен, что сам губернатор «ничего не решает» и назвал вероятные «услуги» Захватовых, которые они, по данным СМИ, могут оказывать бизнесу в плане взаимодействия с губернатором, «лихоимством».

«Лихоимство – это получение денег за услугу, которая либо ничего не стоит и бесполезна, либо вообще не может быть оказана взяткополучателем. Мне кажется, что история братьев Захватовых, которые брали деньги за то, чтобы встретиться со сбрившим усы человеком, именующим себя губернатором Санкт-Петербурга, для решения каких-либо бизнес-задач – это лихоимство», – рассказал он.

Сейчас Беглов находится на карантине в Московской области ради предстоящей встречи в Кремле, писали ранее СМИ. По мнению Идрисова, эта встреча может обернуться для него неприятным «сюрпризом» из-за последних скандалов вокруг аппарата Смольного и коррупции в петербургских эшелонах власти.

Также правозащитник уверен, что дело «смольнинских решал» не требует такого пристального внимания, как другие, более значимые скандалы, в которых замешан Беглов. В частности, он упомянул коррупционную схему в Курортном районе, когда в пору его руководства раздавали дорогостоящие участки в Лисьем Носу.

Другой эксперт, Алексей Якунин, отмечает, что сейчас главной мотивацией Беглова стало стремление набрать как можно больше денег до своего ухода. Градоначальник прекрасно понимает, что еще на один срок в Смольном его не оставят, а возможно, что снимут с должности задолго до выборов. Из-за этого политика Смольного и не решает городские проблемы.

Правозащитник Никита Сорокин не согласен с мнением, что коррупционное «лихоимство» в Смольном не нужно пресекать. По его мнению, чиновникам придется бороться самим с собой, чтобы их обещания бороться с коррупцией были выполнены.

Александр Беглов был главой престижного Курортного района с 1999 по 2002 годы, а после получения губернаторского кресла «протащил» с собой в Смольный членов так называемой «курортной мафии», в том числе нынешнего спикера подконтрольного Беглову ЗакСа Петербурга Александра Бельского, главу ГИК Наталью Чечину и вице-губернатора Анатолия Повелия.

В СМИ пишут, что Беглов и бизнесмен Александр Захватов, его близкий друг и отец «смольнинских решал», сблизились в 90-е годы, а в 2000-х вместе начинали работу в «Единой России».

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