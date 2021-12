Эксперты портала Eat This, Not That! рассказали о напитках, которые способствуют повышению уровня холестерина.

Как отмечается, на уровень холестерина влияет множество факторов, в том числе питание, привычки человека и генетика. С возрастом ситуация ухудшается, и бороться с повышенным холестерином становится всё труднее. Поэтому специалисты посоветовали отказаться от некоторых напитков после 50 лет.

Речь идёт о злоупотреблении спиртными напитками. Как считают многие эксперты, бокал вина окажет положительное влияние на здорового человека, однако много алкоголя пить не следует – это навредит здоровью в целом и повысит уровень холестерина в частности. Также алкоголь в процессе метаболизма может превратиться в жир.

Кроме того, после 50 лет не стоит злоупотреблять соками, лимонадами и сладкими газированными напитками. Также следует ограничиться себя в употреблении кофе, содержащего много сахара или сливок.

Ранее специалист рассказала, как может навредить употребление кофе на голодный желудок. Как было заявлено, это может привести к болезням ЭКТ.