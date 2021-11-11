Нутрициолог Кристина Журавлева сообщила, что если человек будет употреблять кофе или холодную воду натощак, то у него могут развиться болезни желудочно-кишечного тракта.

Так, чашка кофе с утра, выпитая натощак, приводит к тому, что ЖКТ начинает работать более активно, и поэтому повышается секреция соляной кислоты. Из-за этого возникает риск развития гастрита. Из-за кофе также в желудке начинают образовываться ферменты, которые должны начать переваривать пищу, однако, так как её в желудке нет, может произойти нарушение работы поджелудочной железы.

Журавлева заявила, что утром сразу после сна нельзя пить холодную воду. Объясняется это тем, что желудок ещё «не проснулся», и в итоге холодная вода может вызвать для него стресс. Пить с утра лучше всего тёплые напитки.

Ранее учёные установили, что кофе помогает улучшить зрительное внимание после бессонной ночи. Но на процедурную память кофе влияния не оказало.