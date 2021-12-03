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Журналисты китайского издания Sohu рассказали о пользе амурского бархата.

В статье авторы называют амурский бархат «чёрной русской ягодой» и отмечают, что она имеет различные полезные свойства. Например, в этой ягоде содержится множество веществ, помогающих понизить уровень сахара в крови. Таким образом, диабетикам рекомендуется добавить эту ягоду в свой рацион.

Кроме того, амурский бархат оказывает положительное влияние и на кожу. В ягоде есть антоцианы, которые являются антиоксидантами. Они полезны против аллергии и дерматита.

Также эта ягода эффективна против радиации. Экстракт из амурского бархата применяют во время лечения лучевой болезни, а также при отравлениях тяжёлыми металлами.

Ещё амурский бархат применяют для лечения различных форм онкологии.

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  • Анна
  • 03.12.2021
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