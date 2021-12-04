Рабочая группа от Министерства обороны США действует на территории Украины и оценивает, что нужно стране для защиты от угроз с воздуха, флота, электронных и кибервойн, в то время как российские войска «концентрируются на нескольких фронтах», сообщает Air Force Magazine (AFM). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Украина участвует в конфликте низкой интенсивности с ополчением Донбасса с 2014 года. В настоящее время около 40 российских частей и соединений и более 115 000 военнослужащих окружают Украину, с учетом открытия «второго фронта» на 600-мильной северной границе с Беларусью.

«России нужен не только Донбасс», – сказал на условиях анонимности высокопоставленный чиновник украинского министерства обороны. «Если мы говорим о долгосрочных целях России, им нужна вся Украина».

США стремятся защитить крупнейшую страну-партнера, не входящую в НАТО, увеличивая военную помощь. Сейчас считается, что самая большая угроза со стороны России исходит с воздуха.

Выступая 2 декабря на дискуссии в Атлантическом совете на тему «Вторгнется ли Россия в Украину?», бывший посол США в Украине Джон Э. Хербст заявил, что, по его мнению, немедленная оборонная помощь Украине возможна и должна быть тайно передана стране.

«Мы должны серьезно подумать о более сильной противовоздушной обороне, в том числе, возможно, о ракетах «Пэтриот». Мы должны думать о противокорабельных ракетах и других вещах, которые прояснили бы, что при вторжении русские понесут большие потери», – сказал он.

Транспортное командование США отказалось обсуждать конкретные страны или операции, но заявило AFM, что переброска батареи Patriot по воздуху «возможна».

Украинский чиновник сообщил, что Пентагон и Министерство обороны Украины обсуждают возможную помощь в сфере обороны, но любое решение о немедленной помощи остается за Белым домом. Чиновник также подтвердил, что рабочая группа Пентагона находится в Украине для оценки оборонных потребностей страны.

По его словам, это стало итогом встреч с министром обороны Ллойдом Дж. Остином III во время ноябрьского визита в США министра обороны Украины Алексея Резникова, а также поддержки двухпартийной группой американских законодателей.

Независимо от того, что может предоставить Конгресс, как только будет принят Закон о разрешении на национальную оборону, оборонные закупки потребуют времени, а потребности Украины являются неотложными. Украина имеет среднесрочные планы по модернизации своих систем ПВО, но острая необходимость защитить свои границы от возможного “российского вторжения” вызвала запрос к США на продажу вооружений за рубеж и переговоры о «средствах немедленного сдерживания».

С практической точки зрения Украине больше всего нужна ПВО, а не авиация.

Украина располагает седьмыми по величине военно-воздушными силами Европы с примерно 144 платформами, но большая часть ее флота состоит из устаревших самолетов советского производства. Боевые самолеты Украины включают МиГ-29, Су-25 и Су-27. На оснащение их истребителями F-16 потребуется «от пяти до десяти лет», сказал чиновник, используя пример перехода Польши на современные американские боевые самолеты.

Сотрудники Конгресса, участвовавшие в визите Резникова в США, ранее сообщили, что зенитные установки Stinger были рекомендованы в качестве промежуточного решения, чтобы помочь защититься от угрозы со стороны ударных вертолетов. Перевод статьи AFM об этом был ранее опубликован изданием discover24.ru.