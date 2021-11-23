Министр обороны Украины Алексей Резников посетил Вашингтон 18-19 ноября в поисках военной помощи, при этом многие военные аналитики опасаются несоответствия между неотложностью ситуации и медленными темпами крупных международных продаж оружия. Об этом пишет Air Force Magazine – официальное издание Ассоциации ВВС США. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Высокопоставленный сотрудник Сената США, попросивший не называть его имени, сообщил, что в ходе встреч министра обороны Украины Резникова во время его недавнего визита в Вашингтон обсуждались возможности противостоять «российскому вторжению», для чего Украине потребуется противовоздушное, контр-артиллерийское и противотанковое оружие.

«У нас действительно было обсуждение противовоздушной обороны», – сказал сотрудник, но украинский министр, похоже, хотел «штучки размером с «Пэтриот», в то время как краткосрочные потребности могли быть более значимы. «Я бы побеспокоился о следующих двух месяцах и о том, чтобы получить все, что в наших силах, чтобы изменить ситуацию», – пояснил сотрудник.

По его словам, получение разрешения на продажу сложной системы ПВО, такой как Patriot, займет слишком много времени, тогда как партнеры США или НАТО могут предложить переносные зенитно-ракетные комплексы, такие как Stinger, которые по-прежнему эффективны против не особо скоростных самолетов.

Подполковник морской пехоты Антон Т. Семелрот, официальный представитель Пентагона, заявил, что США продолжают оказывать помощь Украине. В этом году инвестиции достигли 400 миллионов долларов, а с 2014 года – 2,5 миллиарда долларов. Еще 300 миллионов долларов предполагается внести в закон о разрешении на национальную оборону 2022 года, который, как ожидается, будет одобрен сенатом в начале декабря.

Семелрот отметил в этом перечне «радары наблюдения за воздухом, противоартиллерийские радары, беспилотные воздушные системы и вооруженные патрульные катера».

Отвечая на вопрос Air Force Magazine, какие системы он хочет получить от США, Резников сказал только, что он рассматривает только средства воздушной и военно-морской обороны.

Тесные отношения между Путиным и белорусским лидером Лукашенко вовлекают Россию в мигрантский кризис, возникший в начале этого месяца на границе с Польшей. Войцех Лоренц, оборонный аналитик Польского института международных отношений, сказал, что это новый тип гибридной войны, и его следует рассматривать как предупреждение Европе о том, что она должна прекратить оказывать помощь Украине.

Сотрудник Сената не считает, что кризис с мигрантами в Беларуси вызывает озабоченность у военных, но он сказал, что он отвлекает внимание Украины от российских войск на ее востоке. Он заявил: «Я не считаю это реальной угрозой. Но я действительно вижу, что Беларусь – это угроза с севера для Украины и предлог, который используется для ввода туда войск».