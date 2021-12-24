читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители Белого дома отметили, что возможные шаги РФ в отношении Украины лишь приведут к продвижению Североатлантического альянса к ее границам.

Согласно их словам, в случае продвижения Москвы по выбранной ею траектории Вашингтон и его союзники готовы ввести жесткие санкции в отношении нее, которые нанесут серьезный вред экономике РФ. Это также вынудит НАТО приблизить свои подразделения к российским рубежам. Они добавили, что это предупреждение будет напрямую передано Кремлю.

В СМИ ранее сообщили, что Йенс Столтенберг, генсек западного военно-политического блока, призвал российские власти отвести вооруженные силы от украинских рубежей, чтобы католическое Рождество прошло мирно и спокойно. В зарубежной прессе при этом продолжают заявлять, что Россия собирается «вторгнуться» на Украину в начале будущего года.

Вам может понравиться

Бизнесмены Петербурга оказались в сложной ситуации из-за бездействий Смольного

В администрации Петербурга старый пакет помощи решили выдать за новый. Но в Смольном просчитались с эпидемиологической обстановкой и ограничительными мерами, которые уже несколько раз поменялись. Долгое время в администрации не

Администрация Выборгского района Петербурга обвинила молодых родителей в «корысти»

Чиновники районной администрации Санкт-Петербурга заподозрили молодых родителей, что они умышленно ухудшили свои жилищные условия, родив второго ребенка. Супруги проживают в однокомнатной квартире и после рождения еще одного малышка попытались встать

ЗАК «Деривация-ПВО» сможет уничтожать цели, находящиеся в укрытии

В РИА «Новости», сославшись на собственные источники в ОПК РФ, отметили, что ЗАК «Деривация-ПВО», созданный российскими специалистами, сможет уничтожить вражеские силы в укрытиях с помощью особых управляемых снарядов. Согласно словам
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 декабря – снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 24 декабря – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 декабря – небольшая облачность, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 24 декабря – переменная облачность, до -9 °C | Подольск: погода, 24 декабря – пасмурно, до -11 °C | Армавир: погода, 24 декабря – небольшая облачность, до -4 °C |