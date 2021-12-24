Представители Белого дома отметили, что возможные шаги РФ в отношении Украины лишь приведут к продвижению Североатлантического альянса к ее границам.

Согласно их словам, в случае продвижения Москвы по выбранной ею траектории Вашингтон и его союзники готовы ввести жесткие санкции в отношении нее, которые нанесут серьезный вред экономике РФ. Это также вынудит НАТО приблизить свои подразделения к российским рубежам. Они добавили, что это предупреждение будет напрямую передано Кремлю.

В СМИ ранее сообщили, что Йенс Столтенберг, генсек западного военно-политического блока, призвал российские власти отвести вооруженные силы от украинских рубежей, чтобы католическое Рождество прошло мирно и спокойно. В зарубежной прессе при этом продолжают заявлять, что Россия собирается «вторгнуться» на Украину в начале будущего года.