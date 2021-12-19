Российское гиперзвуковое оружие приобретает все большее значение в стратегическом анализе военных США, поскольку российские вооруженные силы успешно продемонстрировали его эффективность в ходе многочисленных испытаний. Об этом пишет в интернет-издании «1945» (19FortyFive) военный аналитик Хорхе Л. Риверо – бывший морской пехотинец США, в настоящее время сотрудник Центра информационных операций морской пехоты в Куантико. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В знаменитом выступлении 2018 года президент Владимир Путин сообщил, что выход Соединенных Штатов из Договора по противоракетной обороне, наряду с различными проектами ПРО в Европе, вынудил Российскую Федерацию инвестировать в дорогостоящие новые ракетные проекты, которые гарантировали бы возможность России преодолеть любые как существующие системы защиты, так и те, которые США могут развернуть в будущем.

С тех пор российское гиперзвуковое оружие приобретает все большее значение в стратегическом анализе, поскольку российские вооруженные силы успешно продемонстрировали его эффективность в ходе многочисленных испытаний «Кинжала», «Авангарда» и военно-морской версии ракет «Циркон». Особо важным стало испытание, проведенное 4 октября 2021 года с атомной подводной лодки «Северодвинск» – первый случай, когда гиперзвуковая ракета была запущена под водой.

Все это обеспечило России триумф в области гиперзвуковых разработок и формирование гиперзвуковой «триады», в то время как США все еще продолжают бороться за малейший успех в гиперзвуковых испытаниях прототипов.

Политики уверяют американский народ в возможностях ПРО, но военные знают, что ни одно из этих заверений не соответствует действительности. В Обзоре противоракетной обороны, подготовленном Пентагоном, четко говорится, что «возможности противоракетной обороны США будут увеличены для обеспечения постоянной эффективной защиты США от наступательных ракетных угроз со стороны государств-изгоев», четко указывая на северокорейские и иранские ракетные системы. Однако в отношении более мощных и многочисленных межконтинентальных баллистических ракет России и Китая, в документе говорится, что «Соединенные Штаты полагаются на ядерное сдерживание для решения проблемы».

Чтобы подчеркнуть этот момент – даже в самых простых условиях наземный перехватчик Boeing (GBI), на который приходится средняя фаза американской ПРО, обладает 55-процентной вероятностью перехвата приближающейся межконтинентальной баллистической ракеты, несмотря на свой ценник в 74 миллиона долларов. Учитывая, что американская ПРО предназначена для перехвата несложных северокорейских ракет, не имеющих эффективных средств противодействия, этот 55-процентный показатель, несомненно, снизится при столкновении с российским оружием.

В то время как США разместили 44 GBI, Россия в настоящее время обладает примерно 486 развернутыми стратегическими ракетами шахтного и мобильного базирования, а также запускаемыми с подводных лодок ракетами, способными нести 1600 ядерных боеголовок и современных средств противодействия. Ожидается, что Россия развернет к 2027 году 12 ракет SS-19 [УР-100Н УТТХ], оснащенных гиперзвуковыми блоками «Авангард».

При изучении этих количеств становится очевидным подавляющее преимущество российских стратегических МБР перед американскими перехватчиками. «Сармат», новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета, может нести полезную нагрузку массой 10 000 кг в трехступенчатой ​​системе на жидком топливе, заряжать 10 больших боеголовок, летящих с гиперзвуковой скоростью, и применять передовые меры противодействия системам ПРО.

Истинные угрозы российских гиперзвуковых ракетных систем существуют в двух областях. Во-первых, они представляют собой оружие двойного назначения – то есть могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеголовками. Не зная о типе полезной нагрузки до момента взрыва, цели придется реагировать по «наихудшему сценарию», увеличивая вероятность просчета.

Во-вторых, гиперзвуковые преимущества России заключаются в наличии систем как оперативного уровня, так и тактических, по мере их продвижения в будущее. В качестве следующего шага российские МиГ-31 и другие воздушные платформы будут развернуты с ракетами «Кинжал», а Россия будет вооружать подводные лодки и надводные корабли ракетами «Циркон», от которых ни у США, ни у кого-либо еще нет надежной защиты.

Российские гиперзвуковые системы («Авангард», «Циркон» и «Кинжал») являются зрелыми, и можно ожидать их полного развертывания. Предполагается, что российские военные разместят ракеты тактического уровня на уровне бригад и дивизий с дальностью действия 100 километров. Эти системы, которые, скорее всего, будут установлены на тактических машинах, заполнят пробел между командирами нижних эшелонов, которые обычно используют артиллерию и РСЗО в качестве огневой поддержки, и армейскими группами, использующими «Искандеры». Такие ракеты позволят российскому командиру с легкостью атаковать командно-диспетчерские пункты, артиллерийские батареи и другую критически важную инфраструктуру.

Еще более тревожно то, что командование США, вероятно, еще долгое время не будет иметь подобных возможностей возмездия, поскольку все еще изо всех сил пытаются испытать свои гиперзвуковые разработки.

Гиперзвуковые технологии уже никуда не денутся, и мы являемся свидетелями только начальных этапов их распространения и развертывания. Россия продолжит включать эти ракеты в каждую платформу в своем арсенале, чтобы опережать американскую систему ПРО. Новые российские технологии, а также оперативные и тактические системы будут продолжать ухудшать военный баланс на восточном фланге НАТО.

“То, как США и НАТО решат отреагировать на эти события, будет иметь серьезные последствия. Но что совершенно точно – это повлечет за собой большие расходы для налогоплательщиков”, – делает вывод Хорхе Л. Риверо.