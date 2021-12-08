Силы самообороны Японии и Корпус морской пехоты США проводят одно из крупнейших совместных учений Resolute Dragon («Решительный дракон) на северном острове Хоккайдо, подчеркивая тем самым противостояние как России, так и Китаю. Перевод основных моментов иностранных публикаций по этому поводу представлен изданием discover24.ru.

Японская Japan Times сообщает, что в Resolute Dragon 21 участвуют около 1400 военнослужащих Сухопутных сил самообороны Японии (GSDF) и около 2650 американских морских пехотинцев. На текущих учениях отрабатывается концепция «защиты удаленных островов», и официально они направлены на «укрепление сотрудничества между Японией и Соединенными Штатами в использовании совместного военного потенциала в случае непредвиденных обстоятельств».

Совместные учения проводятся на полигонах GSDF в Хатиноэ, а также в Яусубецу, в самой северной части Хоккайдо. В ходе учений, которые продлятся до 17 декабря, японские войска и американские морские пехотинцы будут использовать основные вооружения Корпуса морской пехоты США – осуществлять транспортно-десантную подготовку на конвертопланах Osprey и боевую подготовку с применением противокорабельных ракет GSDF и мобильных РСЗО HIMARS.

Американская телекомпания ABCNews отмечает, что текущие учения проходят на фоне активизации военного сотрудничества Китая и России в последние годы в качестве попытке противостоять региональным военным блокам во главе с США.

Одной из самых больших проблем Японии стало усиление военно-морской активности Китая, которая побудила Токио быстро активизировать развертывание войск и противоракетную оборону на юге Японии и в Восточно-Китайском море, где на контролируемые Японией острова Сэнкаку также претендует Пекин, который называет их Дяоюйдао. В результате в последние годы Токио сместил фокус обороны с севера на юг Японии.

Тяжелые боевые танки и их подразделения на Хоккайдо – старой цитадели японских войск – были сокращены, поскольку приоритеты обороны выросли, включая кибернетику, космическое пространство и другие технические аспекты. Но Хоккайдо с его большими открытыми пространствами остается важным полигоном для тренировок японских войск. Помимо этого, в северной части Хоккайдо продолжают действовать военные «пункты наблюдения» за соседней Россией.

Архиконсервативный бывший премьер-министр Синдзо Абэ значительно расширил военную роль и бюджет Японии за время своего более чем восьмилетнего правления, которое закончилось в 2020 году. Япония заметно увеличила свою роль в своем военном союзе с Вашингтоном и сделала больше закупок дорогостоящего американского оружия и техники, включая стелс-истребители и ракеты-перехватчики.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, вступивший в должность в октябре, заявил во время своего первого обзора войск, что он рассмотрит «все варианты, включая использование возможностей превентивного удара для дальнейшего увеличения оборонной мощи Японии» – вызывающий особые разногласия вопрос, который, по мнению оппонентов, нарушает действующие принципы конституции страны.