Индия начала получать оборудование для оснащения первого из пяти комплексов ПВО С-400, заказанных у России в рамках сделки на общую сумму в 5,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает Military Watch. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Поставки С-400 для Индии совпали по времени с визитом президента Владимира Путина в Дели и подписанием нового соглашения о российско-индийском военно-техническом сотрудничестве на период 2021-2030. Министерство иностранных дел Индии официально объявило, что «поставки начались в этом месяце и будут продолжаться», несмотря на неопределенность в отношении сделки после того, как США пригрозили экономическими санкциями против Дели, если он приобретет российские системы.

США обязались в одностороннем порядке вводить режим санкций против любой страны, покупающей высококлассное российское военное оборудование, при этом Китай стал главной мишенью, а Турция, Египет, Ирак, Индонезия и Филиппины также оказались среди стран, попавших под санкции либо явную угрозу ими. США тем самым стремятся как лишить российский оборонный сектор столь необходимой экспортной выручки, так и расширить рынки для западного оборудования, большая часть которого использует американские комплектующие.

Однако Индия проигнорировала угрозы американских санкций и приступила к закупке С-400 и обсуждению дальнейших крупных приобретений. США предложили Индии свои собственные системы ПВО, такие как THAAD, но их ограниченная пригодность для нужд Индии, меньшая гибкость и очень сомнительные показатели эффективности подорвали жизнеспособность подобной сделки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 6 декабря относительно усилий США по предотвращению получения Индией средств противовоздушной обороны дальнего действия у России: «Мы стали свидетелями попыток со стороны Соединенных Штатов подорвать это сотрудничество и заставить Индию подчиняться американским приказам, следовать американскому видению того, как этот регион должен развиваться».

С-400 ценится за ряд возможностей, включая очень высокую степень ситуационной осведомленности с использованием нескольких радаров в разных диапазонах, что позволяет ему отслеживать самолеты на расстоянии до 600 км и блокировать даже самолеты-невидимки на меньших расстояниях. Это особенно ценно для Индии, поскольку в числе ее региональных соперников Китай – единственная страна, помимо США, которая разработала и развернула истребители-невидимки пятого поколения, и ожидается, что в Пакистане (втором сопернике Индии) также будут распространяться эти технологии.

Каждый батальон С-400 имеет гораздо более низкие эксплуатационные расходы, чем истребительная авиация, и при этом развертывает ракеты, летящие со скоростью, более чем в три раза превышающей скорость большинства ракет класса «воздух-воздух» большой дальности и способные перехватывать цели, движущиеся со скоростью даже более 8 Махов.

С-400 может поражать до 80 целей одновременно и обладает эффективными средствами противодействия радиоэлектронной борьбе. Таким образом, Индия будет безусловно крупнейшим в мире иностранным оператором С-400 после того, как все элементы комплексов будут поставлены к концу 2025 года.