Журналист Владимир Познер высказался насчёт дипломатического бойкота США зимней Олимпиады, которая будет проведена в Китае. Его слова передаёт «Матч ТВ».

Как отмечается, зимние Олимпийские игры будут проводиться с 4 по 20 февраля 2022 года. Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки сообщила, что США не собираются отправлять в Пекин своих дипломатических или официальных представителей. Причиной были названы «геноцид и нарушения прав человека в Синьцзяне».

Однако отмечается, что в Китай не поедут только дипломаты. Американские спортсмены участвовать в Олимпиаде будут.

Как считает Познер, решение США «половинчатое», и он его не понимает. Он отметил, что, учитывая внутреннюю политику Китая и их действия с инакомыслием, следовало вообще не проводить Олимпиаду в этой стране. Также он не понимает, почему к Китаю довольно мягкое отношение в этом вопросе – он считает, что реагировать следовало бы более резко и намного раньше.

Ранее мы сообщали, что в Китае перед Олимпиадой собираются рассказать об эпидемической цепочке инфицирования коронавирусом. Это намереваются сделать для безопасного проведения Олимпиады.