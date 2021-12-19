НАТО и Россия пристально смотрят друг на друга через Арктику. Антарктида остается регионом спокойствия, но в будущем ситуация вполне может измениться. Об этом пишет в интернет-издании «1945» (19FortyFive) Джеймс Холмс, руководитель кафедры морской стратегии в Военно-морском колледже США. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Лучший способ увидеть будущее Антарктиды – это сравнить его с настоящим Арктического региона.

Прежде всего, НАТО и Россия пристально смотрят друг на друга через Арктику, и их коммерческие и политические интересы часто сталкиваются. Сравните это с Антарктидой, где Аргентина, Австралия, Чили, Франция, Новая Зеландия, Норвегия и Великобритания лишь подали претензии на ограниченные земельные участки. Сейчас большая часть континента остается невостребованной.

Станет ли Антарктида ареной геополитической конкуренции, вероятно, зависит от того, есть ли в ней востребованные природные богатства, способные принести экономическую выгоду. Ситуация будет оставаться спокойной до тех пор, пока Антарктика не начнет приносить достаточно богатств, чтобы окупить инвестиции в этом регионе.

Есть и более важная причина, по которой Антарктида должна оставаться более спокойной по сравнению с Арктикой, – это география. Арктика – это не только заповедник природных богатств, но и канал для морских перевозок. Если климатологи будут правы и полярные морские пути будут открываться для судоходства с каждым годом все больше и больше, торговые суда могут укоротить свои маршрут, скажем, между Восточной Азией и Западной Европой примерно на 30-40 процентов. Это обещает значительную экономию топлива, ресурсов оборудования, заработной платы экипажей и других сопутствующие расходы на транспортировку. Производители и грузоотправители в конечном итоге смогут продавать свои товары потребителям по более низким ценам, даже увеличивая свою прибыльность.

Судоходная Арктика имеет и военное значение. Россия, в частности, заметно выиграет от наличия надежного морского пути вдоль своего северного побережья. Морское сообщение между противоположными побережьями России было затрудненным и в лучшие времена, требуя длительных переходов по сложным морским путям, большую часть которых ставится под угрозу в военное время. Это было одним из уроков еще русско-японской войны 1904-1905 годов, когда флоту России пришлось проделать 18 000-мильный переход через Индийский океан, чтобы попасть из Балтики на дальневосточное поле битвы.

Легкое перемещение между европейской и азиатской частями России избавило бы российский флот от повторения ситуации русско-японской войны. Отсюда энергичность, если не решительность, с которой Москва утверждает юрисдикцию над Северным морским путем.

Есть еще один аспект арктической геополитики. Соединенные Штаты – арктическая страна, как и ряд других стран НАТО, таких как Канада и Норвегия. Если Китай или Россия хотят ослабить военное давление США или союзников в западной части Тихого океана или Северной Атлантике, они могут сделать это, наращивая военную мощь в Арктике. В конце концов, вооруженные силы США должны защищать свою собственную территорию, а для этого требуются ресурсы – достаточное количество кораблей и самолетов, которые проще всего получить от сокращения американских сил «передового присутствия».

В отличие от Арктики, Антарктида представляет собой не канал, а массивный барьер для судоходства. Таким образом, Антарктида не будет стимулировать военно-морскую конкуренцию в той же степени, которую дают судоходные арктические морские пути. Без такого стимула антарктические державы будут меньше нуждаться в военно-морской мощи, в том числе в ледоколах для поддержки военно-морских операций. Ледокольный флот здесь может использоваться лишь в коммерческих или научных целях.

«В мире происходит много всего, по большей части плохого. Есть надежда, что Антарктида и прилегающие водные пути останутся исключением из этой тенденции», -заключает Холмс.