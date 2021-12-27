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Киев начал подготовку «партизанских отрядов» для «войны с Россией», однако эксперты уверены, что этим он делает только хуже себе. По той простой причине, что обученные воевать люди будут использоваться противоборствующими группировками на Украине в случае нередко происходящих в стране междоусобиц.

Американское издание New York Times пишет, что Киев уверен в полезности игры в войнушку с деревянными автоматами. Он считает, что партизаны окажут неоценимую помощь армии в случае начала вооруженного столкновения. Такое же обучение проходят граждане эстонских ВС и армий других стран Прибалтики.

Одним из видов занятий является изготовление самодельных взрывных устройств, которыми киевские партизаны надеются подрывать российские эшелоны. Однако РФ неоднократно заявляла, что не собирается идти войной на Киев и не заинтересована в стране, которая за 30 лет не сумела ни на шаг продвинуться вперед ни в одной из общественно значимых сфер.

По мнению экспертов, Киев собственными руками фактически готовит будущих террористов, которые вполне могут применить полученные знания в столкновениях внутри страны. Как Украина умеет устраивать подобные конфликты, давно известно всему миру.

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