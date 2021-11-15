В Ленобласти 40-летний мужчина зарезал свою сожительницу и спрятал её тело в сарае. Инцидент произошёл 14 ноября.

Согласно имеющейся информации, житель города Луга в день инцидента распивал алкоголь вместе со своей 38-летней гражданской супругой. Между ними начался конфликт, в результате которого мужчина схватился за нож и зарезал сожительницу. После этого он завернул её тело в ковёр и отнёс его в сарай. Произошло это около четырёх часов ночи.

Однако мужчину заметила соседка, которая посчитала его действия подозрительными. Она обратилась в правоохранительные органы. Прибывшие полицейские обнаружили тело и задержали мужчину. Во время допроса он рассказал, что причиной конфликта стало намерение женщины вернуться к своему бывшему возлюбленному.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Недавно житель Иркутска зарезал двух мужчин за то, что они оскорбили его жену. После этого он сбежал с места преступления, но его в скором времени нашли и задержали.