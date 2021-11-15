читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Ленобласти 40-летний мужчина зарезал свою сожительницу и спрятал её тело в сарае. Инцидент произошёл 14 ноября.

Согласно имеющейся информации, житель города Луга в день инцидента распивал алкоголь вместе со своей 38-летней гражданской супругой. Между ними начался конфликт, в результате которого мужчина схватился за нож и зарезал сожительницу. После этого он завернул её тело в ковёр и отнёс его в сарай. Произошло это около четырёх часов ночи.

Однако мужчину заметила соседка, которая посчитала его действия подозрительными. Она обратилась в правоохранительные органы. Прибывшие полицейские обнаружили тело и задержали мужчину. Во время допроса он рассказал, что причиной конфликта стало намерение женщины вернуться к своему бывшему возлюбленному.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Недавно житель Иркутска зарезал двух мужчин за то, что они оскорбили его жену. После этого он сбежал с места преступления, но его в скором времени нашли и задержали.

Вам может понравиться

Россия готовит равноценный ответ НАТО на усиление военного присутствия в Черном море

Минобороны России заявило, что повысившаяся активность США в Черном море очень напоминает агрессию. Раньше НАТО устраивал учения в регионе лишь периодически, но сейчас его военное присутствие стало практически постоянным, что

Бывший посол США в Грузии назвал три необходимых шага НАТО против России

НАТО продолжает настойчиво готовиться к «нападению России на Украину». Тот факт, что наступление США придумали сами, никого особо не смущает. Экс-посол Соединенных Штатов в Грузии Уильям Кортни назвал три важных

Политолог Шаповалов назвал цель заявлений США о “планах вторжения” России на Украину

Вашингтон своими заявлениями о скором «вторжении» России на Украину ведет «подковерную борьбу», нагнетая обстановку в Черноморской регионе, уверен политолог Владимир Шаповалов. Он пояснил, что эти высказывания и публикации не имеют
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | город Мытищи: погода, 15 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 ноября – небольшой снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 ноября – переменная облачность, до 1 °C | Королев: погода, 15 ноября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Подольск: погода, 15 ноября – облачно с прояснениями, до -0 °C | Армавир: погода, 15 ноября – пасмурно, до 8 °C |