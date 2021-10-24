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Сотрудники управления СК РФ по Иркутской области сообщили о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 24-летнего мужчины и связанного с двойным убийством.

Данное преступление было совершено в конце осени прошлого года. Двое пострадавших оскорбили жену обвиняемого. Злоумышленник разозлился и схватил нож, а затем нанес множество колото-резанных ран обидчикам супруги. Потерпевшие умерли на месте инцидента, не дождавшись приезда медиков.

Обвиняемый сбежал с места преступления, однако сотрудники полиции смогли определить его личность и место проживания. Вскоре они отыскали молодого человека по горячим следам. Закончив расследование данного дела, следователи отправили его в суд на рассмотрение. Скоро состоится судебное заседание.

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