Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на недавние слухи о том, что Россия собирается вторгнуться на Украину.

Сообщение о возможном вторжении было опубликовано изданием Bloomberg. В публикации говорилось, что США предупреждают ЕС о возможности вторжении на Украину России. Согласно заявлению Полянского, Москва таких планов не имеет, не планировала и не будет планировать вторжение.

Однако Полянский не исключил, что намерения Москвы могут измениться в том случае, если возникнет угроза национальному суверенитету страны, или если Украина будет осуществлять в отношении России различные провокации. Полянский указал, что в настоящее время от Украины исходит множество угроз. Также он напомнил о находящихся в Чёрном море военных кораблях США, которые ведут себя весьма провокационно.

Ранее редактор американского издания Тед Карпентер заявил, что вера Киева в помощь НАТО толкнуть власти на безрассудные действия на Донбассе. Он также напомнил о почти аналогичной ситуации в Грузии в 2008 году, когда началась никому не нужная война.