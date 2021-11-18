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Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова выразила сожаление из-за острой реакции Соединенных Штатов на испытания противоспутниковой ракеты РФ. Она отметила, что Вашингтон давно ведет разработку аппаратов, создающих серьезные риски в космосе, однако при этом традиционно обвиняет во всем Россию.

Испытания, заявила Захарова, не были направлены против других государств и никому не причинили вреда. Однако Вашингтону требуются новые аргументы для непрекращающегося давления на Москву, поэтому он находит их даже там, где сделать этого невозможно.

«Очередные обвинения, видимо, сделаны для сохранения возможности давления на нашу страну, будем их дезавуировать. Нам не привыкать», – подчеркнула представитель МИД.

Напомним, что военный эксперт Виктор Баранец уверен, что США хотят использовать испытания российской ракеты для создания выгодного для них «кодекса» с правилами поведения в космосе.

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