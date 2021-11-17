Россия не в первый раз испытывает противоспутниковые ракеты, однако уничтожение старого советского космического аппарата прямо в космосе вызвало эмоциональную реакцию Соединенных Штатов. Они даже заявили, что Москва ставит под угрозу Международную космическую станцию, разбрасывая обломки по орбите.

Военный эксперт Виктор Баранец поясняет, что дело совсем не в обломках и МКС. Соединенные Штаты просто в очередной раз поняли, что РФ не уступает им в гонке космических вооружений. Которые давно уже разрабатываются и испытываются самими США.

Острая реакция на уничтожение советского спутника была примерно такой же, как на появление в распоряжении РФ гиперзвуковых ракет. Вашингтон не хочет уступать лидерство в военных технологиях, однако Москва показывает ему, что сделать это придется.

США весьма активно разрабатывают орбитальные комплексы, которые имеют исключительно военное назначение. Рано или поздно это может закончиться проблемами для всей планеты.

«Все это серьезно попахивает тем, что, если мир не изменит правила игры, если не будет принят всемирный закон против милитаризации космоса, то нас ждут космические войны. И хорошо, что мы здесь пока не отстаем», – заявил эксперт.

Он также отметил, что США во многом зависят именно от находящихся на орбите спутников, поэтому наличие у России оружия, способного сбивать космические аппараты, вызывают у Вашингтона ужас. Из-за чего он просто перестает контролировать свои эмоции, слова и действия.