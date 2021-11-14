Специалисты из Японии разработали прибор, который действует по принципу нейтрализатора, показанного в фильмах «Люди в чёрном». Об этом сообщает журнал Science.

В эксперименте учёные использовали оптогенетику. Они оказывали на мозг оптическое воздействие, что приводило к разрушению кофилина. Этот белок нужен для того, чтобы синапсы работали нормально. Синапсы, в свою очередь, ответственны за процесс перехода информации из краткосрочной памяти в долгосрочную.

Кроме того, для того, чтобы кофилин был разрушен, в мозг был вживлён аденовирус. Он отвечает за то, чтобы осуществлять доставку протеина, связанного с флуоресцентным маркером. Оптическое воздействие приводило к тому, что протеины выделяли кислород, что и деактивировало кофилин.

Проводился эксперимент на мышах, которые изучали новую задачу, после чего подвергались оптическому воздействию. В итоге мыши теряли все воспоминания о задаче, которую они только что выполняли.

Учёные недавно предложили лечить психические заболевания при помощи вживлённых в мозг электродов. Кроме того, этот способ поможет и людям с депрессией и тревожностью.