Автор Wall Street Journal Холман Дженкинс-младший считает, что у России есть компромат на США. Его слова передаёт издание РИА Новости.

К этому выводу он пришёл после того, как проанализировал действия главы ФБР Джеймса Коми в 2016 году, когда Дональд Трамп и Хиллари Клинтон проводили свои предвыборные кампании. Публицист предположил, что Коми хотел защитить администрацию Клинтон, используя для этого российские разведданные. Однако это было выяснено позже. Коми принял ряд странных решений, из-за чего в итоге Трамп получил больше голосов.

Журналист указал, что, когда Трамп стал президентом, российско-американские отношения не стали особо лучше. Улучшение отношений часто приводится как доказательство вмешательства России в выборы в США. Кроме того, было отмечено, что все лидеры США, несмотря на то, к какой партии они принадлежали, делали попытки наладить диалог с Москвой. Объяснил он это политической выгодой.

Дженкинс-младший предполагает, что у России есть опасный компромат, способный перевернуть всю политическую элиту США в случае, если эти сведения будут опубликованы. Обозреватель предположил, что Коми боялся того, что эта информация будет обнародована.

Недавно экс-главком НАТО в ЕС Джеймс Ставридис заявил, что с Россией необходимо установить хорошие отношения. Однако делать это нужно с соблюдением некоторых условий.