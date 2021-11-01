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Издание Bloomberg опубликовало материал, в котором заявило о заметном ухудшении отношений между Россией и НАТО.

Отмечается, что долгое время Россия работала с НАТО и при прямом общении старалась не допускать конфликта. Но из-за недавних действий Москвы дальнейшее общение стало невозможным. Как отметил автор издания, в настоящее время отношения между НАТО и Россия находятся в самом плохом состоянии после окончания холодной войны.

Как считает экс-главком НАТО в ЕС Джеймс Ставридис, отношения с Россией необходимо восстановить. Но следует соблюдать ряд условий. К примеру, он заявил, что для налаживания ситуации необходим сильный и единый фронт. Кроме того, он отметил, что Россию нужно сохранять в центре стратегического внимания.

Ставридис отметил, что НАТО нужно учитывать ядерный арсенал Россией, а так то, что страной руководит Владимир Путин, которого он считает умным тактиком.

Ранее мы сообщали, что НАТО собирается создать в Прибалтике плацдарм для нападения на Россию. В частности, указывается намерение сделать из авиабазы в Лиелварде запасную ВПП для боевых самолётов.

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