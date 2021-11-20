Иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что люди, которые перенесли коронавирус, могут страдать от звона в ушах. Его слова передаёт издание URA.RU.

Впрочем, данное последствие является довольно редким. Возникнуть звон в ушах после излечения от коронавируса может в двух случаях. Во-первых, инфекция может повредить слуховые нервы. Как отмечается, давно известно, что коронавирус может повредить обонятельный нерв, из-за чего изменяется обоняние и вкус. Однако также может пострадать и слуховой нерв.

Во втором случае может произойти диссеминированное поражение. При этом процессе образуются тромбы в сочетании с несвертываемостью крови. В этом случае также может развиться диссеминированная ишемия.

Специалист по особо опасным инфекциям и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов отметил, что коронавирус повреждает нервные окончания, что приводит к нарушениям работы органов чувств. Восстанавливать это необходимо лекарствами, и пациентам следует обращаться к врачу, чтобы подобрать оптимальную схему лечения.

Ранее кардиолог Заурбек Шугушев рассказал, что коронавирус способен привести к серьёзным изменениям артериального давления. У людей с высоким давлением оно может понизиться до нормального, и наоборот.