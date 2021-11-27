Врач Елена Ильина рассказала, в какую сумму обходится лечение коронавируса в Москве. Её слова передаёт издание Solenka.INFO.

Как отметила врач, по ОМС пациент получит лечение бесплатно, однако некоторые лекарства придётся купить самому. Также может возникнуть проблема с тем, чтобы попасть в больницу.

Через поликлинику сдача ПЦР-теста является бесплатной, но если сдать тест нужно срочно, то придётся воспользоваться услугами частной клиники. Это обойдётся в сумму от 440 до 12,2 тысяч рублей, в среднем – 2400 рублей. Сдача теста на дому стоит около 5500 рублей. Сдача теста по крови стоит около 2700 рублей.

Лечение коронавируса в лёгкой форме достаточно дешевое – потратиться придётся только на часть лекарств, которые обойдутся примерно в 649 рублей. При лечении коронавируса средней тяжести потребуются эти же лекарства, а также несколько дополнительных – ещё плюс 284 рубля.

А вот лечение тяжёлой формы коронавируса измеряется несколькими десятками тысяч рублей. К примеру, госпитализация в частной клинике обойдётся в 50 тысяч рублей ежедневно. Кроме того, может потребоваться купить лекарства, пульсоксиметр, а также пройти ПЦР-тест и компьютерную томографию. Всё это может выйти в сумму вместе с госпитализацией до 355 тысяч рублей. На само лечение может потребоваться потратить в среднем 700 тысяч рублей.

Недавно академик РАМН Александр Карабиненко заявил, что через несколько лет коронавирус станет сезонной болезнью. При это он будет не более опасен, чем грипп.