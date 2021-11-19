Александр Карабиненко, академик РАМН и доктор медицинских наук, в рамках беседы с журналистами отметил, что в будущем коронавирус станет обычной сезонной болезнью не страшнее гриппа.

Согласно его словам, человеческий организм приспособится к COVID-19 спустя 5 лет. Он напомнил, что подобные существа, как люди и микроорганизмы, не существуют разобщено, поэтому вирус тоже со временем будет приспосабливаться к другим условиям. По этой причине со временем данная инфекция окажется в категории стандартных ОРВИ.

Эксперт напомнил, что, как правило, приспособление организма к новому вирусу происходит за 2-3 года, но в некоторых случаях этот период может затянуться на 4-5 лет. Поэтому в течение этого отрезка времени люди продолжат адаптироваться к болезни. Он добавил, что в этом процессе нет ничего необычного, так как речь идет о главном законе существования жизни на Земле.