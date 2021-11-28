Врач Майкл Мосли в публикации для издания Daily Mail сообщил, какими методами можно понизить давление и уровень сахара, не используя лекарств.

Как отмечается, давление может вырасти из-за высокого уровня кортизола. Этот гормон ответственен за реагирование на стресс. Кроме того, кортизол способствует увеличению уровня сахара. Чтобы уменьшить уровень этого гормона, врач советует петь. Действует этот метод почти мгновенно.

Ещё один необычный способ, который поможет понизить уровень сахара – это горячий душ. Согласно заявлению медика, это помогает расширить кровяные сосуды, что делает работу сердца проще.

Мосли рекомендует употреблять тёмный шоколад. Однако в нём должно быть не менее 75% какао. Кроме того, необходимо следить за своим весом, употреблять меньше соли и заниматься тренировками.

Ране специалисты рассказали о способе, который помогает снизить уровень “плохого” холестерина. Для этого достаточно употреблять одну чайную ложку цельнозерновой горчицы в день.