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Азербайджанские военнослужащие сообщили, что во время военных действий в Карабахе они осуществили перехват РСЗО «Смерч», задействовав ЗРК «Бук».

Конфликт произошёл ещё год назад, но военные Азербайджана решили рассказать об этом инциденте только сейчас. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Как сообщается, на видеозаписи было продемонстрировано, как ЗРК «Бук» используется для перехвата снарядов «Смерч». Уточняется, что «Бук» принадлежит Азербайджану, а снаряды выпустила Армения. Когда точно был задействован зенитно-ракетный комплекс, военные Азербайджана не сообщили.

Всего было перехвачено два реактивных снаряда. Какую цель они должны были поразить, не уточняется.

Недавно в Азербайджане рассказали об операции, которая позволила уничтожить 60% средств ПВО Армении. Подробностями поделился командующий азербайджанских ВВС Рамиз Тахиров.

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