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Чтобы расправиться с системами противовоздушной обороны самопровозглашенной НКР, Азербайджан провел уникальную операцию «Карабахский ящик». Успешное ее завершение во многом предопределило победу Баку в 44-дневной войне.

Подробности об этой операции рассказал командующий азербайджанских ВВС Рамиз Тахиров. Он отметил, что на первом этапе вертолеты, самолеты и беспилотники затеяли маневры в небе, однако при этом не входили в зону поражения ПВО Нагорного Карабаха. Цель заключалась в том, чтобы выманить силы противовоздушной обороны, заставить их активировать ЗРК.

Одновременно с этим в зоны ответственности ПВО отправили начиненные взрывчаткой «кукурузники». Пилоты просто направляли их в районы расположения комплексов противовоздушной обороны, а сами десантировались.

При этом Армении пришлось сбивать Ан-2, так как огромное количество взрывчатки превращало их в грозное оружие. Для этого Ереван использовал огромное количество ракет комплексов «Тор-М2 КМ».

Обнаружив и фактически разоружив армянские ПВО, Азербайджан направил на них беспилотники «Байрактар» и вертолеты с ракетами Spike-NLOS. Чтобы минимизировать потери, были также задействованы средства радиоэлектронной борьбы. Все это в комплексе позволило уничтожить больше половины средств ПВО Армении и Карабаха.

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