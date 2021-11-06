Во Флориде полицейские в течение часа пытались поймать бегавшую по улицам свинью.

Как сообщается, в Пенсаколе местные жители позвонили в полицию и сообщили о животном, которое бегает в центре города и очень сильно шумит. Инцидент произошёл ночью. В своём сообщении жители назвали животное «страшной собакой или чупакаброй». Но прибывшие на месте происшествия полицейские обнаружили, что по улицам бегала свинья.

Полицейские начали ловить животное, однако на это у них ушло около часа, так как свинье удавалось ускользнуть. В конце концов, стражи правопорядка разработали стратегию и всё же сумели выловить свинью.

Происходящее снял фотограф Тони Гиберсон. Позже департамент полиции города опубликовал отчёт о произошедшем в Facebook.

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