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В Москве полицейский на глазах годовалого ребенка избил женщину, которая не хотела пускать его в свою квартиру. При этом он грозился «всех положить», рассказал Телеграм-канал «Осторожно, новости».

Авторы рассказали, что 30 октября участковый пришел провести беседу с военнообязанным братом жительницы столицы и потребовал впустить его в квартиру. Та отказалась, а также попросила представить удостоверение. В ответ на это полицейский выкрутил хозяйке руки, ворвался в жилище и ударил женщину по лицу документом. Ушел он только после прихода супруга владелицы квартиры.

Женщина с помощью юристов написала заявления в МВД и Следственный комитет, а также обратилась в травмпункт и общественную организацию «Комитет против пыток». Медики в ходе обследования выявили ссадины на кисти левой руки, ушиб лучезапястного сустава и мягких тканей на щеке.

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