Вице-адмирал США Джонни Вулф сообщил, что развёртывание гиперзвуковых ракет на подлодках пришлось отложить на три года. Его слова передаёт издание ИнфоСМИ со ссылкой на Defense News.

Как отмечается, ранее планировалось осуществить это в 2025 году. Однако теперь развёртывание гиперзвуковых ракет на подлодках перенесли на 2028 год, хотя ищутся способы, чтобы сделать это раньше. Частично это произошло из-за проблем с финансированием подводного испытательного центра.

Вулф отметил, что разместить гиперзвук на подлодках необходимо как можно раньше, так как гиперзвуковые возможности Китая заметно увеличиваются. Разработка гиперзвуковой ракеты проводится армией и флотом США совместно – они работают над универсальным снарядом. Размещать в море его будут на эсминце класса Zumwalt и ударной подлодке класса Virginia. При этом на Zumwalt гиперзвуковую ракету планируют разместить уже в 2025 году. На суше же размещение гиперзвука должно быть произведено в 2023 году.

Авторы 19FortyFive недавно заявили, что российская гиперзвуковая ракета “Циркон” изменит баланс в мире. В настоящее время ей нет аналогов в других странах.