Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил о необходимости ввести локдаун для тех людей, которые ещё не вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Вассерман считает, что ограничения необходимы и в первую очередь они должны защитить непривитых людей. Новый COVID-19, как заявляет Вассерман, сейчас способен обойти защиту людей даже с очень хорошим иммунитетом. Люди же, которые сами способны заразиться, распространяют вирус дальше, поэтому ограничения для них помогут защитить и всё человечество.

Тех же, кто полностью вакцинировался, как считает Вассерман, ограничивать не нужно – это будет избыточной мерой.

Как отмечается, в Австрии сейчас разрабатываются правила, согласно которым непривитые люди смогут ходить лишь на работу и в магазин. Введение таких же мер в России Вассерман будет поддерживать.

Недавно мы сообщали, что в Санкт-Петербурге разрешили отстранять работников без прививки. Заработная плата выплачиваться таким сотрудникам не будет.